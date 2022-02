Il Signore degli Anelli, la serie tv su Amazon Prime Video: data di uscita, trama, cast e anticipazioni

Il Signore degli Anelli. Ecco svelato il teaser trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, forse la serie più attesa dai fan della ben nota saga che, tra le altre cose, ha svelato anche l’uscita di un prossimo imminente capitolo. A svelare le prime immagini di questa nuova entusiasmante avventura è un mini spot di soli 60 secondi. Il video è stato pubblicato in anteprima per gli spettatori del Super Bowl, impazienti di scoprire il debutto della serie tv sulla Seconda Era di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli: il video trailer ufficiale

Come anticipato, il teaser ufficiale è arrivato nella giornata di domenica 13 febbraio (in Italia era già lunedì 14), durante il Super Bowl. Da allora, il web sta impazzando con commenti, condivisioni e visualizzazioni. La serie sarà disponibile su Amazon Prime dal prossimo 2 settembre 2022, e tutti noi non vediamo l’ora di vederla.