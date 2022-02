Il Signore degli Anelli La Guerra dei Rohirrim, data di uscita, trama, cast e anticipazioni del nuovo film

Il Signore degli Anelli. Fan di tutto il mondo riunitevi! La Warner Bros ha finalmente svelato la data d’uscita dell’attesissimo film d’animazione, fissata al 12 aprile 2024: Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

Leggi anche: Il Signore degli Anelli diventa una serie tv su Amazon Prime Video: anticipazioni, cast e data di uscita

Il Signore degli Anelli: il nuovo film

Una trama avvincente, un cast mozzafiato e tantissime sorprese e colpi di scena imperdibili. La storia è incentrata potente re di Rohan: Helm Hammerhand, una narrazione che, cronologicamente parlando, si sviluppa due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Ancora guerre, sangue e lotte per la Terra di Mezzo, attraverso uno dei personaggi leggendari della saga che si aggiunge al Pantheon filmografia del Signore degli Anelli con questo nuovo capitolo. Il progetto cinematografico vede la collaborazione di Warner Bros. Animation e New Line Cinema, è diretto da Kenji Kamiyama (noto ai più soprattutto per Blade Runner: Black Lotus) e prodotto da Philippa Boyens (Il Signore degli Anelli, le trilogie de Lo Hobbit).