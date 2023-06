Barbara Foria è sposata? Età, oggi e vita privata

Tutto pronto per l’ultima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo“, lo show musicale scritto e diretto da Massimo Ranieri, il maestro del cantautorato partenopeo. La puntata andrà in onda dalle 21.30 su Rai 1 e sarà l’ultima che chiuderà lo spettacolo. Salirà sul palco anche Barbara Foria: attrice, conduttrice ma soprattutto una comica molto conosciuta della televisione. I suoi sketch irriverenti (e senza troppi peli sulla lingua) ne hanno fatto una dei personaggi più divertenti della comicità italiana. È nota per trasmissioni come Colorado e Only Fun. Lei è fidanzata, sposata o single? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi amori!

La Vita privata di Barbara Foria

Nella vita di Barbara Foria pare che non ci sia un fidanzato, ma sul lato privato non ci sono molte informazioni disponibili. Possibile che nessuno abbia fatto breccia nel suo cuore? Al momento saperne di più non è possibile. Alcune voci parlano di una presunta malattia che avrebbe colpito l’attrice, portandola a isolarsi e concentrarsi sulla sua salute. Per questo potrebbe non aver avuto il tempo e le energie per una nuova relazione, ma anche in questo caso la notizia pare proprio essere infondata. In ogni caso, non si hanno notizie certe in merito.

La ‘cotta’ per Stefano De Martino

Anche se Barbara Foria sembra essere single, i flirt nella sua vita non sono mancati. In particolar modo sembra che lei si sia invaghita di Stefano De Martino. Tant’è che durante un’ospitata da Caterina Balivo, lei ha ammesso: “Per De Martino io sarei in grado di fare follie“. Stava scherzando oppure no? Nella stessa occasione ha mostrato un anello dichiarando che il suo principe azzurro fosse il regista Claudio Insegno. Dato, però, il suo costante ironizzare e scherzare, non sappiamo se anche questo fosse semplicemente uno sketch comico. Non è arrivata nessuna conferma del fidanzamento da parte del regista.

La storia finita male nel passato di Barbara Foria

Pare che nel passato dell’attrice comica ci sia stata una storia d’amore molto importante, poi finita male. Durante un’intervista a Vanity Fair ha ammesso: “Ho vissuto una storia d’amore molto bella e per un attimo mi ero detta che avrei fatto anche un figlio“. Ha poi continuato: “Cosa guardo in un uomo? A 20 anni il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo”.