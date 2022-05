Barbara Palombelli: chi è, età, carriera, stipendio, ex marito, marito, figli, famiglia, Instagram, femminicidio

Torna Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Doppio appuntamento con Silvia Toffanin che oggi, Domenica 8 Maggio, ospiterà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi ai microfoni a cuore aperto. Tra loro anche la giornalista Barbara Palombelli e suo marito Francesco Rutelli.

Barbara Palombelli: chi è, età, carriera

Barbara Palombelli è nata a Roma il 19 ottobre del 1953, figlia di Carlo e Manuela Micheli, prima di quattro figli. Barbara si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale e ha iniziato la sua carriera in Rai, a Rai Radio 2. Nel 1979 è entrata a L’Europeo e nel 1980 è diventata giornalista parlamentare del settimanale. Dal 1984 al 1987 ha collaborato con il quotidiano Il Giornale, diretto da Indro Montanelli. Per la Rai ha realizzato venti interviste a Domenica in, ha partecipato alla prima edizione di Samarcanda e ha condotto Italiani con Andrea Barbato. Dal 2013 è alla conduzione di Forum e per la stagione televisiva 2019-2020 è stata confermata, per il secondo anno, anche al timone di Stasera Italia.

Barbara Palombelli: chi è il marito, figli

Barbara Palombelli nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli. Dall’unione è nato Giorgio, ma la coppia ha anche tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica.

L’8 maggio del 1991 le è stato conferito dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

La figlia Serena al GF Vip

Nel 2019 la figlia Serena aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Era diventata uno dei personaggi più seguiti di quell’edizione perché durante il programma aveva ricevuto una lettera dalla sua mamma biologica. La reazione della ragazza però è stata quasi impassibile. Non accettò infatti le parole della mamma biologica perché pensava fosse tutto per visibilità e non un gesto basato su sentimenti veri.

“Ho già due genitori che mi amano tantissimo. Ormai sono cresciuta, ho una vita davanti, una famiglia e un ragazzo. Non m’importa tornare al passato”.

Instagram

Barbara Palombelli non ha un profilo ufficiale Instagram