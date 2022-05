Barbara Snellenburg: chi è, età, carriera, Casa Vianello, oggi, figli, film, compagno e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, per ricordare il grande Raimondo Vianello, anche la modella e attrice Barbara Snellenburg, che ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.

Dall’Olanda all’Italia e il successo in Casa Vianello di Barbara Snellenburg

Barbara Snellenburg è nata ad Almelo, una città dei aesi Bassi, il 30 giugno del 1975 ed è una modella e attrice olandese naturalizzata italiana. Fin da piccola ha avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo e la fotografia, sappiamo, infatti, che ha lavorato soprattutto in Italia come modella. Poi, per diversi anni ha interpretato il ruolo della bella vicina corteggiata da Raimondo Vianello nella sitcom di successo Casa Vianello.

Il film con Raoul Bova

Ma non solo. L’attrice ha interpretato insieme a Raoul Bova anche il film Piccolo grande amore dei Fratelli Vanzina, che nel 1993 l’hanno scelta per la pellicola, e nel 2015 è stata protagonista del videoclip di Why Don’t You Love Me? dei The Kolors. Dopo la scomparsa della mamma, però, la donna ha deciso di allontanarsi dalle scene, ma di lavorare ogni tanto in teatro.

Chi è il compagno, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice e modella vive a Milano ed è fidanzata con Henrik Hansson, un uomo di origini svedese. Anche lui è un modello e sono fidanzati da ben 14 anni, ma non sono, almeno per il momento, sposati.

Instagram

Su Instagram Barbara è molto seguita, con l’account @barbarasnellenburg vanta oltre 79 mila followers.