Barbie, il film con Margot Robbie: ecco quando esce in Italia, data di uscita e cast

Alla fine di luglio 2023, nei cinema uscirà il film di “Barbie”. Il lungometraggio ispirato alla famosa “bambola giocattolo” più famosa del mondo, vedrà nel ruolo di protagonista l’attrice Margot Robbie. Diretto dalla regista Greta Gerwig (“Piccole donne” nel 2019), promette di essere una divertente commedia all’insegna del rapporto tra la stessa “bambola” e Ken, il famoso bambolotto che rappresenta il compagno della ragazza.

Margot Robbie nel ruolo di Barbie

Il prodotto della Warner Bros, sicuramente è destinato a portare al cinema milioni di persone legate a Barbie. Ma non solo. Anche un cast che richiamerà il pubblico in sala. Nel ruolo di Ken, infatti, è stato scelto il bellissimo attore Ryan Gosling, per la felicità di donne e ragazze appassionate del prodotto. Ma ci saranno al loro interno anche attori del calibro di Michael Cera, Will Ferrell e addirittura la pop star Dua Lipa.

Come racconta la trama, il film si ambienterà nel fantastico mondo di Barbie Land. Così come la bambola rappresentava, e rappresenta – la perfezione per le bimbe di ieri e di oggi, il film promette di indagare questo aspetto nel corso della sua storia. Ma non solo. Anche le crisi esistenziali dei propri protagonisti, in un Ken che promette di far vedere un lato umano quasi del tutto imprevedibile. Saranno vari i Ken a comparire all’interno della pellicola, in una dimensione che è pronta a portare in live action tutta la storia editoriale di Barbie. Infatti, sulla bambola sono decenni che si parla di un film. Almeno fino a oggi, non si era mai andati oltre a dei lungometraggi animati, che hanno cullato le bambine degli Anni ’90 e prima Anni 2000. Ma con il successo cinematografico di tanti prodotti nati come giocattoli (i Transformers in primis), nuovamente la Mettel ha voluto osare, portando nelle sale ispirata alla sua bambola di punta, con un cast di elevatissima eccellenza.