Da Ken umano a Barbie, Jessica Alves confessa: “Cerco un uomo italiano con cui avere un figlio”

Una storia incredibile quella di Rodrigo Alves, il famoso Ken umano di origini inglesi e brasiliane che ha ora definitivamente completato la sua trasformazione nella bambola più famosa al mondo: la Barbie.

Jessica Alves: la Barbie vivente

Oggi la 39enne, vista spesso dagli italiani in tv soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, si fa chiamare infatti Jessica Alves. Una passione davvero forte quella per i personaggi del mondo Barbie: prima Ken, l’impareggiabile ragazzo del liceo che gioca a Football e ha tutte le ragazze ai suoi piedi, e poi la bionda ossigenata più famosa al mondo.

Un sogno realizzato

Per diventare come la Barbie, la Alves ha speso una vera fortuna e si è sottoposta a oltre 90 interventi chirurgici. La donna, in sostanza, ha sborsato oltre un milione di euro. La diretta interessata l’ha definito in una recente intervista: ”il prezzo della felicità” per avere finalmente la vita – e il corpo – che ha sempre desiderato.

Un nuovo desiderio: mettere su famiglia

Ma accontentato un desiderio, ecco che subito ne sbuca un altro da soddisfare: ora Jessica Alves ha un altro sogno da realizzare: quello di diventare mamma. “Voglio un amore e una famiglia vera”, ha dichiarato alla rivista Nuovo.

In passato si era fatto avanti Giacomo Urtis, chirurgo dei Vip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ma poi il progetto è sfumato. L’ex Rodrigo Alves ha dichiarato: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”.

Chi sarà il fortunato?

Qualcuno accoglierà l’appello di Jessica Alves? Certo, al momento i corteggiatori non mancano ma secondo la soubrette vogliono tutti divertirsi solamente, mentre lei vuole mettere su famiglia e realizzarsi definitivamente nel privato dopo aver sofferto per tanti anni di bullismo e maltrattamenti sociali. Chi sarà il nuovo fortunato che starà al suo fianco?