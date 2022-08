Barbara D’Urso e il commento su Soleil Sorge: scoppia la polemica

Barbara D’Urso riesce facilmente a stare in mezzo ai trend mediatici anche durante le sue vacanze, e molto facilmente. Questa volta è bastato un commento su un altro personaggio, parimenti noto della televisione, la biondissima Solei Sorge: è subito polemica sul web.

Barbara D’Urso fa parlare di sé anche in vacanza

Del resto, tutto si può dire e non dire sulla conduttrice di Pomeriggio 5, ma di certo non le si può negare che bastano poche parole sue per creare una polemica incredibile in grado di attirare immediatamente la gran parte dell’attenzione mediatica dall’oggi al domani.

Il fatto che ha scatenato le polemiche

L’altro giorno, la signora di Pomeriggio 5, è stata ospite all’evento Alessandro Awards 2022, dove ha incontrato anche Soleil Sorge, scelta da lei stessa dopo il GF VIP come giudice de La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice ha conservato un ottimo rapporto con l’influencer italoamericana e si è voluta congratulare con lei. Ma, forse, qualcosa è andato storto, o comunque interpretato diversamente dalle sue intenzioni.

Soleil: ”La mia creatura”

Barbara D’Urso ha voluto esprimere la soddisfazione per una sua “Creaturella” che sta spiccando il volo. Secondo The Pipol Gossip avrebbe detto, abbracciando la vippona: “Felice che una mia creatura stia facendo un bel percorso”. Un commento tipico, alla D’Urso proprio, che definire sue “creature” quei personaggi tv che ha lanciato lei, facendoli partecipare ai suoi programmi. E di fatto, per la questione Soleil sembra essere proprio così.

Leggi anche: Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, foto, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, altezza, mamma e GF VIP

La risposta di Soleil Sorge su Twitter

Ad ogni modo, le parole di Barbara D’Urso hanno creato una grande polemica: in molti ci hanno visto un’attribuzione forzata di meriti che la conduttrice non avrebbe, visto che Soleil ha trascorso ben 6 mesi all’interno del reality di Canale 5, e quindi spiccando anche per il proprio carattere.

Solamente gratitudine

Le parole di Barbara D’Urso hanno creato una grande polemica perché in tanti ci hanno visto un’attribuzione forzata di meriti che la conduttrice non avrebbe, visto che Soleil ha trascorso ben 6 mesi all’interno del reality di Canale 5, mostrandosi totalmente. In tanti hanno polemizzato contro le parole della conduttrice e a favore della beniamina italoamericana. Ma comunque è stata proprio Soleil a bloccare le critiche, intervenendo sul suo profilo Twitter e mostrando piena gratitudine per Barbara D’Urso e per tutte le persone che hanno creduto in lei fin dall’inizio.