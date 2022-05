La Pupa e il Secchione: Emy Buono e Denis Dosio si sono fidanzati fuori dal programma

Denis Dosio, conosciuto prima per i suoi video popolari su Instagram e poi per la breve partecipazione al Grande Fratello, reduce dalla sua esperienza a La Pupa e il Secchio Show ha finalmente trovato l’amore. Non solo l’esperienza all’interno del programma è stata per lui gratificante a livello professionale ma, soprattutto, a livello relazionale.

Leggi anche: Andrea, chi è il corteggiatore di Veronica a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Il suo amore Emy Buono

All’interno del programma condotto da Barbara D’Urso ha conosciuto la pupa Emy Buono. I due sono andati d’accordo da subito. Prima è nata una forte amicizia e già qualcuno sospettava che sarebbe stato qualcosa di più. Finito il programma infatti i due hanno iniziato a frequentarsi a telecamere spente per capire se il loro amore fosse reale. E così è stato.

Appena finito il programma aveva voglia di scoprire come fosse realmente la pupa. Allora ha preso un treno diretto per Napoli e ha conosciuto la sua famiglia e il suo mondo. Turro è andato per il verso giusto.