Battiti Live 2023 a Bari: tappe, ospiti e scaletta cantanti mercoledì 21 giugno

Mercoledì 21 giugno 2023, la città di Bari si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la prima tappa di Battiti Live 2023, il tour musicale organizzato da Radio Norba e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana, che potranno assistere alle esibizioni di oltre 100 artisti tra i più amati e seguiti del momento. Battiti Live 2023 è il festival estivo della musica italiana per eccellenza, che da 21 anni porta nelle piazze della Puglia le canzoni che fanno battere il cuore dei fan. Un’occasione unica per ritrovare la gioia del vivere insieme la musica dal vivo. Un modo per celebrare l’importanza della cultura e dello spettacolo, con il sostegno della Regione Puglia e di tanti partner istituzionali e commerciali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2023 a Bari: tappe, ospiti e scaletta cantanti.

Battiti Live 2023: i cantanti e gli ospiti

Tra gli artisti che saliranno sul palco di Battiti Live 2023 a Bari ci sono nomi di spicco del panorama musicale nazionale, come Fedez, Marco Mengoni, Annalisa, Colapesce Dimartino, Paola & Chiara ed Elodie. Ma non solo: ci saranno anche Achille Lauro, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Rose Villain, Sophie and the Giants, Coma_Cose, Emma, Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Clementino, The Kolors, Capo Plaza, Anna Rovazzi, Orietta Berti, Angelina Mango, Gemelli Diversi e molti altri ancora. Inoltre, in collegamento on the road ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari e Mr Rain

La scaletta

La scaletta delle esibizioni dei cantanti ospiti sarà svelata solo il giorno stesso dell’evento. Tuttavia, possiamo anticipare che ci saranno momenti di grande emozione e divertimento, con duetti inediti, omaggi musicali e sorprese per il pubblico. Non mancheranno le hit dell’estate 2023 e le canzoni più amate dai fan. Battiti Live 2023 sarà anche l’occasione per scoprire le novità discografiche degli artisti presenti e ascoltare i loro nuovi singoli.

Dove e come partecipare

Battiti Live 2023 a Bari si terrà nell’area cittadina compresa tra il lungomare Imperatore Augusto e piazza del Ferrarese, con inizio alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito e non è necessario prenotare o acquistare biglietti. Per chi non potrà essere presente fisicamente all’evento, sarà possibile seguirlo in diretta su RadioNorba TV e su TeleNorba, oppure aspettare la messa in onda su Italia 1 in una data ancora da definire.

Le altre tappe

Ecco le tappe di Battiti Live 2023, il tour musicale organizzato da Radio Norba e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci:

21, 24 e 25 giugno 2023: Bari

29 giugno 2023: Giovinazzo (Road To Battiti 2023)

7 e 9 luglio 2023: Gallipoli

Battiti Square: il progetto collaterale

In concomitanza con Battiti Live 2023 a Bari, si terrà anche Battiti Square, un progetto collaterale che coinvolgerà artisti di strada, dj set e laboratori musicali per bambini. Battiti Square si svolgerà nello spazio antistante il molo San Nicola, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti e di valorizzare il talento dei giovani artisti emergenti.

Battiti Live 2023 a Bari è un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana. Si tratta di una grande festa all’aperto che vedrà protagonisti alcuni dei cantanti più famosi e apprezzati del momento. Un’occasione unica per vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento!