Battiti Live 2023: tappe, cantanti e quando andrà in onda in tv su Italia 1

Siete pronti a ballare con le canzoni che vi faranno battere il cuore? Tra pochissimi giorni, infatti, prenderà il via Battiti Live, uno degli eventi musicali dell’estate più amato e seguito di sempre. Il conto alla rovescia per la 21esima edizione che, ancora una volta, sarà condotta da Alan Palmieri, direttore di Radio Norba e direttore artistico del Radio Norba Cornetto Battiti Live, e da Elisabetta Gregoraci, si può attivare perché manca davvero poco. Con loro, dietro le quinte, ci sarà anche la giovanissima Mariasole Pollio. Ecco, però, tutte le info utili: dalle date al cast completo.

Quando inizia Battiti Live 2023 e quali sono le tappe in Puglia

Battiti Live tra pochissimi giorni sbarcherà a Bari: il 21, il 24 e il 25 giugno ospiti e conduttori saranno a Bari. A luglio, invece, ci saranno altre due date: lo show cambierà posto e andrà in onda con lo sfondo di ‘Gallipoli’, il 7 e il 9 di quel mese. Per la messa in onda in televisione, invece, i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’: il programma verrà trasmesso, come sempre, su Italia 1, a partire da martedì 4 luglio. E terrà compagnia al pubblico per un totale di sei appuntamenti.

Il cast completo dei cantanti

Pochissime ore fa, sui social, Battiti Live ha pubblicato il cast completo dei cantanti, quelli che saliranno sul palco. Ecco l’elenco ufficiale, non in ordine di uscita (per la scaletta bisognerà aspettare ancora un po’):

Aaaron

Achille Lauro

Aiello

Aka7even

Alborosie

Alfa

Alvaro De Luna

Ana Mena

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Ariete

Articolo 31

Ava

Baby K

Benji

Berna

Bob Sinclair

Boomdabash

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave

Cioffi

Clara

Claude

Clementino

Colapesce e Dimartino

Coma Cose

Dara

Dargen D’Amico

Diodato

Elettra Lamborghini

Elodie

Emis Killa

Emma

Enula

Ernia

Fabio Rovazzi

Federica

Federica Carta

Federico Rossi

Fedez

Finley

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Gemelli Diversi

Gianmaria

Giorgia

Guè

Il Pagante

Irama

LDA

Leo Gassmann

Levante

Lolita

LP

Luigi Strangis

Madame

Mara Sattei

Marco Mengoni

Matia Bazar

Matteo Paolillo

Matteo Romano

Mecna

Mr Rain

Negramaro

Nek

Ofenbach

Orietta Berti

Paola e Chiara

Piccolo G

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Quinze

Rhove

Rkoi

Rocco Hunt

Rondodasosa

Rosa Chemical

Rose Villain

Sangiovanni

Shade

Sophie and the Giants

Svea

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Valentina Parisse

Wax

Wayne.

Chi ci sarà nel cast dei ballerini

Non solo musica. Ruolo fondamentale, per Battiti Live, è anche quello dei ballerini. Il corpo di ballo, guidato da Federica Posca, sarà composto da: Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Christian Roberto e Megan Ria. A loro si aggiungeranno anche Maddalena Svevi e Gianmarco Petrelli, direttamente dall’ultima edizione di Amici. Come ospite, invece, il vincitore Mattia Zenzola.

Siete pronti? Dal 4 luglio bisognerà sintonizzarsi su Italia 1. E seguire Battiti Live!