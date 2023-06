Quando inizia Battiti Live 2023 in tv? Data puntate su Italia 1 e cantanti

L’estate sta per entrare nel vivo e con essa anche uno degli eventi più attesi del panorama musicale è pronto a fare capolino! Stiamo parlando di Radio Norba Battiti Live 2023 , il tour musicale dal vivo che abbraccia le più belle piazze del Sud Italia. Il seguito evento è organizzato da Radio Norba ed è pronto ad emozionare e far ballare il pubblico a partire dalla fine del mese di giugno! La conferma ufficiale è arrivata dai due conduttori che, sui social, si sono lasciati scappare qualche indizio. Ma ecco alcune delle novità che caratterizzeranno l’edizione 2023 di Battiti Live!

Estate romana 2023, tutti gli eventi in programma, dai concerti allo sport: calendario con le date

Al via la 21esima edizione del Battiti Live 2023

Al timone dell’evento musicale troveremo ancora una volta Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che ne è anche direttore artistico. Arrivato alla sua 21esima edizione, Battiti Live 2023 è in programma il prossimo 21 giugno a Bari. A seguire, sempre nel capoluogo pugliese, altre due date: il 24 e del 25 giugno prossimi. Sarà poi la vota di Gallipoli, il 7 e il 9 luglio. Un evento musicale pronto a regalare tante emozioni e tanta bella musica sia al pubblico dal vivo sia a coloro che seguiranno la trasmissione da casa. Infatti, è possibile assistere alle serate musicali grazie ad un‘apposita trasmissione in onda su Italia 1 che quest’anno è prevista per il 4 luglio.

Il live radiofonico e i Main Stage

Dalle ore 19 e per ciascuna tappa, è previsto il live radiofonico con i dj Marco Gaucci e Claudia Cesaroni. Inoltre, appuntamento dopo appuntamento, ai microfoni sarà presente anche l’artista ospite della tappa. Lo show prevede anche una serie di spettacoli on the road il cui abbinamento tra città ed artista verrà svelato di volta in volta. Invece le tappe, che quest’anno sono ben 10, dei Main Stage legati al “Road to Battiti” sono le seguenti: 3 maggio a Canosa di Puglia, 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, 21 maggio a Mesagne, 27 maggio a Fasano, 28 maggio a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo.