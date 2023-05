Battiti Live 2023, quando inizia: quali sono le tappe e quando vederlo in tv

Battiti Live 2023. L’estate è sempre più vicina: mare, sole e temperature che si innalzano ce lo ricordano ogni giorno, così come le giornate stesse, che si allungheranno a vista d’occhio fino a fine giugno. Manca solo qualcosa per coronarla: la musica. E così ci pensa la nuova attesissima ventunesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in programma a partire da fine giugno, in coincidenza con l’inizio della bella stagione. Ecco qualche dettaglio.

Battiti Live 2023, quando inizia: tutti sugli eventi

A partire proprio dal prossimo weekend, allora, si accenderanno riflettori e motori per il prissimo evento di ‘Road to Battiti’. Dieci le tappe segnalate, eccole di seguito:

13 maggio a Canosa di Puglia

14 maggio a Barletta

20 maggio a Massafra

21 maggio a Mesagne

27 maggio a Fasano

28 maggio a Taranto

3 giugno a Vieste

4 giugno a Peschici

7 giugno a Marina di San Foca

29 giugno a Giovinazzo

Il programma e i protagonisti

Il programma è fitto, e gli appuntamenti sono tutti imperdibili. Per ogni tappa, a partire dalle 19.00 ci sarà musical e festa a non finire, il tutto accompagnato dal radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni. Per quanto riguarda, invece, i protagonisti indiscussi del ‘Road To Battiti’, eccoli in ordine sparso:

Pinguini Tattici Nucleari

Mr Rain

Emma

Boomdabash

Rosa Chemical

The Kolors

Achille Lauro

Matteo Paolillo

Articolo 31

Marco Mengoni

Come hanno sottolineato Claudio a Marco nei loro ultimi interventi sull’argomento: “In ogni tappa staremo insieme per almeno tre ore e ci divertiremo con tanta ottima musica e grandi artisti. Non vediamo davvero l’ora, è sempre bello scendere in piazza, incontrare il nostro pubblico, guardarsi negli occhi, ridere insieme. Saranno dieci bellissime serate, gireremo la Puglia e, insieme, faremo ricominciare a pulsare la musica, aspettando Battiti”.