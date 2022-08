Battiti Live, anticipazioni ultima puntata 2 agosto 2022: scaletta e cantanti

Ultimo e imperdibile appuntamento con Battiti Live, lo show musicale dell’estate di Italia 1 che per settimane ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico, che finalmente è tornato a riempire le piazze.

Chi sono i cantanti dell’ultima puntata di Battiti Live

Come sempre, anche per l’ultima puntata la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Ecco chi si esibirà nel quinto appuntamento (l’ordine non è quello ufficiale di uscita):

LDA

Tancredi

Deddy

Luigi Strangis

Boomdabash

Annalisa

Elodie

Achille Lauro

Loredana Berté

Franco 126

Gabry Ponte

Aka7even

Ana Mena

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Francesco Renga

Le Vibrazioni

Noemi

Donatella Rettore

Darin

Emis Killa

Dolcenera

Berna

Myss Keta

Protagonisti delle esibizioni on the road, invece, saranno Fedez, Mara Sattei e Tananai da Taranto e Matteo Romano da Lucera.