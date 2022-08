Battiti Live, stasera in tv: ospiti e scaletta cantanti di mercoledì 10 agosto 2022

Novità dell’ultima ora in casa Mediaset con la messa in onda stasera, mercoledì 10 luglio 2022, in via eccezionale di Radio Norba Battiti Live, la rassegna musicale estiva che da diverse settimane anima le prime serate su Italia 1. In particolare però la puntata di stasera, un best off di quanto visto sin qui, va in onda a causa dopo lo spostamento dovuto alla messa in onda di Grease, voluto per ricordare Olivia Newton-Jones nel giorno della sua scomparsa.

Scaletta 10 agosto 2022 Battiti Live

Anche stasera non mancheranno tutte le hit di quest’estate. Tra gli ospiti presenti sul palco gli artisti più amati dal pubblico. Questo un primo elenco (provvisorio) di chi canterà nella puntata di stasera.

Achille Lauro

Marco Mengoni

Fedez, Tananai, Mara Sattei

Boomdabash

Alessandra Amoroso

Elodie

Irama

Pinguini Tattici Nucleari

Sangiovanni

Alvaro Soler

Annalisa

Tommaso Paradiso

Quando va in onda la puntata e dove vederla

Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio saranno come sempre al timone della trasmissione. Ad ogni modo la puntata di stasera di Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà a partire dalle 21.20 su Italia 1. Ricordiamo che il programma è visibile anche sull’app in streaming Infinity.