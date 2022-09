Behati Prinsloo: chi è la moglie tradita da Adam Levine dei Maroon 5

Volto di spicco nella moda mondiale, Behati Prinsloo è una top model di origini namibiane conosciuta per aver sfilato per Victoria’s Secret. Il suo nome è saltato alla ribalta negli ultimi giorni per il gossip con il marito e frontman dei Maroon 5 Adam Levine, il quale sembra che l’abbia tradita con un influencer.

Behati Prinsloo: chi è, età, marito, figli

Behati Prinsloo è famosa nel mondo della moda: è una delle più importanti supermodelle in circolazione, una carriera che vanta importanti collaborazioni e che l’ha vista calcare le più prestigiose passerelle. Nata il 16 maggio 1988, Prinsloo è cresciuta in Namibia e la carriera nel mondo delle sfilate è iniziata fin da quando era piccola.

Compare sulle copertine di Vogue Russia e Velvet USA e prende parte a numerose campagne pubblicitarie per Chanel, Dior e Hugo Boss tra gli altri. Ha sfilato per Prada, Missoni, Chanel e Gianni Versace, ma il suo volto viene associato principalmente a Victoria’s Secret, di cui è diventata uno degli angeli simbolo. Dal 2009 al 2019 ha infatti lavorato con il brand sfilando dal 2007 al 2018.

Il tradimento di Adam Levine

Behati Prinsloo è anche la moglie di Adam Levine e madre di due bambini. La top model ha conosciuto Adam Levine nel 2013, anno in cui si sono ufficialmente fidanzati. Hanno convolato a nozze nel 2014. Dalla loro relazione sono nate due figlie, Dusty Rose e Gio Grace, rispettivamente nel 2016 e nel 2018.

A lanciare l’indiscrezione del tradimento è stata la giovane influencer Sumner Stroh, che ha rivelato in un video condiviso su TikTok di aver avuto una storia con Adam Levine durata un anno. Su Instagram il frontman dei Maroon 5 ha rotto il silenzio, negando il tradimento e scrivendo: “Mia moglie e la mia famiglia sono l’unica cosa di cui mi importa nel mondo. Sono stato stupido a mettere a rischio l’unica cosa di cui interessa davvero. Affronteremo questa situazione e l’affronteremo insieme. Era un periodo difficile della mia vita”.