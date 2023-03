Belen Rodriguez è incinta? Il post su Instagram sul terzo figlio in arrivo. La famosa conduttrice argentina conferma la sua terza gravidanza, con un sorprendente risposta ai fan sui social network: “In arrivo il mio terzo figlio”. La questione aveva fatto il giro dei giornali specializzati in gossip, che ormai da una settimana parlavano di una possibile gravidanza di Belen. Ovviamente, un figlio che avrebbe dall’attuale compagno, ovvero Stefano De Martino, già padre di un altro suo figlio.

Belen Rodriguez incinta per la terza volta

Anche se ancora qualcuno vuole cercare di mascherare la faccenda e la stessa Belen giochi su un velato mistero, la sua risposta su Instagram risulta abbastanza eloquente. La ragazza, oggi 38enne, sarebbe incinta per la terza volta. A far insospettire gli spettatori e i curiosi di gossip, quella particolare assenza di Belen dalla conduzione de Le Iene, stigmatizzata come “qualche problemino di salute”. Ma che, come vediamo, nascondeva ben altro e una felice notizia per la coppia De Martino-Rodriguez.

Belen, oltretutto, aveva alimentato ulteriori curiosità nei propri fan riguardo le propre condizioni di salute, giustificando l’assenza dal programma di Italia Uno come un “controllo di routine alla macchina” e rimanendo totalmente vaga sul tipo di problema. Una risposta che, all’interno del palcoscenico italiano, palesavano una gravidanza che si voleva tenere segreta. E oggi, seppur non ufficialmente, non lo è più. Belen, comunque, riguardo la sua gravidanza non ufficializza e nemmeno smentisce.

Probabilmente, persegue una chiara strategia di comunicazione che faccia parlare di lei e l’eventuale gravidanza. Ma vedendo le risposte su Instagram, sembra veramente palese la dolce attesa della conduttrice argentina di Mediaset. Dopotutto, la stessa Belen ha messo like a un commento di un follower, che ipotizzava la potenziale gravidanza della ragazza. Più ammissione di questa, cosa cerca il pubblico italiano? Staremo a vedere gli sviluppi.