Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? La foto di lui con la fede, le ultime news

Tirerebbe aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con voci che farebbero ipotizzare come la coppia sarebbe pronta a “scoppiare” per l’ennesima volta. Questo nonostante il conduttore napoletano, pronto a condurre i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, si sarebbe fatto vedere con al dito la fede di matrimonio, messa al dito il giorno delle nozze con la showgirl argentina.

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A far vociferare una crisi tra i due sposi, come sempre sarebbero i social. Almeno su Instagram, sono sempre meno le foto pubbliche tra la showgirl e suo marito. Apice avviene domenica, dove Belen ha messo diversi scatti durante la giornata: in nessuno di essi, però, compare Stefano. Che il conduttore sia impegnato dai festeggiamenti partenopei? Probabile. Ma resta come, secondo gli intenditori di gossip e le loro fonti, ci sia realmente della maretta all’interno della famiglia, con una coppia che quantomeno si troverebbe in forte stato di stress.

Il terzo “tira e molla” tra Belen e Stefano

Dopo il riavvicinamento dei due lo scorso anno, per entrambi sarebbe la terza crisi di coppia. Infatti, entrambi si sono già lasciati due volte negli anni scorsi, in una fine della relazione che, per questi motivi, non meraviglierebbe tanto. Belen Rodriguez si rimise con De Martino dopo la seconda gravidanza, avuta dalla relazione con il parrucchiere Antonio Spinalbese. Eppure, una recente del conduttore partenopeo, volutamente o meno, prova a zittire tutte le voci di gossip intorno al proprio matrimonio.

La fede al dito di Stefano De Martino

Stefano, sui social come in televisione, ci tiene ad apparire con la fede di matrimonio al dito. L’ultimo in un reels Instagram, dove il famoso anello nuziale compare alla mano del giovane conduttore della RAI. Insomma, particolari che ben allontanerebbero l’aria della crisi dalla coppia.