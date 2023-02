Belve, anticipazioni 21 febbraio 2023: chi sono gli ospiti, interviste, arriva Anna Oxa

Da martedì 21 febbraio, alle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di una nuova stagione di Belve. A condurre, come di consueto, c’è Francesca Fagnani. Le puntate sono fruibili in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

La puntata di “Belve” del 21 febbraio 2023

Dal 21 febbraio per Belve arriva una grande e importante novità: lo show di interviste, per la prima volta da quando è in programmazione sulla TV di Stato, è nei palinsesti in prima serata. La trasmissione, infatti, ha debuttato su Rai 2 il 14 maggio del 2021 e, da quel momento in poi, è sempre andata in onda in seconda serata. La settima edizione, in particolare, è stata trasmessa di recente, nel mese di novembre 2022. La stagione, composta da un totale di nove appuntamenti, ha ottenuto 405 mila telespettatori di media, con una ottima share del 4,57% (con picchi vicini al 6%).

Belve, nella versione in prima serata del 21 febbraio, non cambia il proprio format. Al centro, dunque, ci sono le interviste effettuate da Francesca Fagnani, che negli ultimi tempi sta vivendo un ottimo periodo professionale. Di recente, infatti, è stata scelta da Amadeus per co – condurre la seconda serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si è resa protagonista di un monologo molto apprezzato e incentrato sull’istruzione e sul principio della rieducazione per i detenuti dei carceri minorili.

Tutti gli ospiti che presenziano nello studio di Belve a partire dal 21 febbraio devono accettare le regole del gioco. Per questo i vip devono essere disposti a raccontarsi senza filtri, rispondendo alle domande spesso irriverenti e provocatorie della giornalista. Spesso, in passato, Belve è stato il luogo di confessioni intime ma anche di importanti scontri dialettici tra conduttrice e intervistati. Tra gli esempi più recenti e divenuti virali vi sono quelli con Asia Argento, Donatella Rettore e Massimo Ferrero.