Belve, Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2 dal 21 febbraio: chi sono gli ospiti

Ci siamo, è tutto pronto per la prima, nuova puntata del programma Belve che stavolta però andrà in onda a partire dal prossimo martedì su Rai 2 ed in prima serata. Al timone la giornalista Francesca Fagnani che abbiamo potuto ammirare anche nell’edizione appena trascorsa di Sanremo. Ma cosa vedremo nella puntata e quali saranno gli ospiti che si avvicenderanno nello studio della Fagnani? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.

Belve in prima serata su Rai 2, ecco quando torna in onda: le nuove interviste di Francesca Fagnani

Belve in prima serata su Rai 2

Francesca Fagnani è un’amata giornalista che abbiamo potuto ammirare anche nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La donna, infatti, ha co-condotto la seconda serata della kermesse musicale insieme a Morandi e ad Amadeus ed ora, è pronta per tornare sul piccolo schermo. Considerando il successo della passata stagione di Belve, non sorprende la decisione di spostare l’appuntamento con il programma alla prima serata di Rai 2. A cambiare però sarà solamente l’orario e non il format che vuole continuare a rimanere ‘scomodo’, con le domande dell’abile conduttrice che sono tutt’altro che semplici. La Fagnani è dunque pronta per tenere compagnia al suo affezionato pubblico con tante nuove storie e interviste mai banali! Per non perdersi nemmeno un minuto della trasmissione, ricordiamo che quest’ultima andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire da martedì 21 febbraio.

Gli ospiti

Il punto di forza del programma è rappresentato dalle ‘crude’ domande che la giornalista rivolge ai propri ospiti, i quali sono chiamati a rispondere senza alcuna censura e remora. Ma quali saranno gli ospiti della prima puntata della scoppiettante trasmissione? Si può dire che la Fagnani parta ‘col botto’ in quanto uno dei primissimi ospiti di Belve sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa ma non solo. Con lui anche la cantante Anna Oxa, fresca di Sanremo. L’artista ha partecipato alla kermesse con il brano ‘Sali’. Insomma, anche questa puntata si preannuncia ricca di emozioni. Non resta altro da fare che portare ancora un pochino di pazienza e godersi poi lo spettacolo.