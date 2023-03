Belve, chi sono gli ospiti di martedì 7 marzo 2023: anticipazioni e interviste. Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis gli ospiti della nuova puntata.

La puntata di Belve di martedì 7 marzo 2023

Terzo appuntamento con la nuova stagione di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 7 marzo in prima serata su Rai2. Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis.ospiti della puntata. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Belve, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

Non si sa se dipenda dal passaggio dalla seconda alla prima serata. Non è chiaro se sia conseguenza delle novità presentate con la nuova stagione, dal maggior numero di interviste agli intermezzi comico-musicali. Non è dato conoscere se sia provocato dal cambio di casa di produzione, che ora è la Fremantle, quella che realizza anche X Factor, Non è l’arena, Un posto al sole o Italia’s got talent. E neppure è noto se la causa siano alcuni ospiti particolarmente esigenti in termini di cachet. Fatto sta, però, che Belve di Francesca Fagnani costerebbe una cifra pazzesca per ogni puntata mandata in onda.