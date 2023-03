Belve, perché il finale ieri non è andato in onda? Cosa è successo a Francesca Fagnani

Ieri, martedì 28 febbraio, il finale della trasmissione Belve condotta dalla giornalista Francesca Fagnani non è andato in onda. Tale mancanza ha destato non poca curiosità e domande sia da parte dei telespettatori e degli appassionati del programma, molto attivi su twitter, sia della stessa conduttrice. Ricordiamo che nella parte finale della trasmissione ci sono i fuori onda delle interviste agli ospiti che, in questo caso specifico, erano Carolina Crescentini, Massimo Giletti e Rocca Casalino. Fuori onda accattivanti, come del resto lo sono le interviste stesse, e non si capisce come mai ieri questa parte del noto programma non sia stata trasmessa.

Perché il finale di Belve non è andato in onda?

Ieri sera, dunque, qualcosa pare non essere andato nel verso giusto e la parte finale del seguito programma non è andata in onda. Al momento le ragioni alla base dell’accaduto non sono note ma lo stupore sia da parte dei fan di Belve sia della stessa conduttrice, Francesca Fagnani, non è tardato ad arrivare. Ecco cosa ha detto in merito la giornalista: ‘Scomparso il finale di Belve. Bha, così. Mi spiace’. Tuttavia, va ricordato che a livello di share la trasmissione è stabile sul 4.5% con 814.000 spettatori.

Belve in prima serata

Al netto di quanto accaduto ieri, si sarà certamente notato che il programma condotto dalla Fagnani che abbiamo apprezzato ed ammirato anche nel corso della seconda puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, si è conquistato la prima serata di Rai 2! ‘Salto’ effettuato in ragione dell’ottima udienza di pubblico registratasi lo scorso anno. A cambiare però solamente l’orario della trasmissione e non la sua ‘essenza’ in quanto le interviste della giornalista risultano sempre interessanti, dal ritmo incalzante e mai scontate o banali.