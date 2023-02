Ignazio La Russa a Belve: ‘Un figlio gay? Un piccolo dispiacere’

Primo appuntamento con Belve, stasera in prima serata su Rai 2. Un programma televisivo incentrato, come sempre sulle interviste di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica che questa sera vedrà un ospite di eccezione: il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La partecipazione della seconda carica più importante della Repubblica italiana costituisce una novità di rilevo alla quale se ne somma un’altra che verrà affrontata proprio con La Russa: l’eventualità di avere un figlio gay.

La risposta di La Russa sull’eventualità di avere un figlio gay

E il Presidente del Senato ha dichiarato: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”. Uno dei tanti argomenti che La Russa affronterà insieme a Francesca Fagnani e tra gli altri il busto di Mussolini che gli è stato lasciato dal padre e che ora ha dovuto dare alla sorella che lo ha rivendicato.

Il Presidente del Senato dirà la sua anche sulla reazione di Berlusconi in Parlamento

Sul fascismo dichiara: “Manca la capacità di separare le cose importanti da cose dette in un altro senso, quindi ci devo stare attento, ma dico che sarebbe bello fare le battute, il politically correct lo odio”. Mentre sul vaf@@ di Berlusconi in Parlamento sostiene: “Era per le scelte di Giorgia. Lui in quel momento era molto arrabbiato, è la prima volta che lo dico ma lo sanno tutti, perché Meloni aveva imposto dei paletti sui nomi dei ministri, cosa che lui non aveva gradito. I paletti erano per la Ronzulli e altri minori”. E sempre parlando di governo il Presidente del Senato ci ha tenuto a sottolineare come “il livello estetico delle donne del centrodestra sia calato, ma è aumentato il livello di qualità”.