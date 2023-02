Belve su Rai 2, chi sono gli ospiti di stasera? Anticipazioni puntata 21 febbraio 2023

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata del programma Belve! Al timone della trasmissione troveremo, come sempre, la giornalista Francesca Fagnani, pronta a deliziare il proprio pubblico con tante interviste che non risultano mai banali. Protagonista della seconda serata di Sanremo, la Fagnani è adesso pronta per una nuova edizione dell’amato programma, in onda questa sera in prima serata su Rai 2! Si, avete capito bene, alla luce dell’ampia udienza di pubblico ottenuta dalla trasmissione, Belve si è aggiudicato la prima serata di casa Rai. È bene però precisare che a cambiare sarà unicamente l’orario e non i format del programma che continuerà ad essere pungente come suo solito! Vediamo adesso chi saranno i protagonisti di questa sera.

Belve, anticipazioni 21 febbraio 2023: chi sono gli ospiti, interviste, arriva Anna Oxa

Belve in prima serata su Rai 2

Di base, il format del programma è piuttosto semplice: la Fagnani intervista dei personaggi celebri che sono caratterizzati da una forte personalità. Talvolta possono essere anche delle persone semplicemente trasgressive e che nel corso del tempo hanno fatto discutere non soltanto per meriti legati alla professione. A fare la differenza sono però le sue domande, nonché il tono utilizzato che è sì incalzante ma mai drammatico. Una narrazione senza fronzoli ed orpelli inutili che dà vita a delle interviste intime e sorprendenti. Ma chi saranno gli ospiti in studio da Francesca Fagnani questa sera?

Gli ospiti

Ad aprire le danze questa sera ci penserà Anna Oxa, recentemente in gara al Festival di Sanremo con la canzone ‘Sali’. Ma non sarà l’unica. In studio dalla Fagnani anche la discussa coppia Wanda Nara e Mauro Icardi, al centro del gossip per via di presunti tradimenti che caratterizzano l’unione con il calciatore. Certamente, questa sera, alcuni nodi verranno al pettine. Non ci resta altro da fare che portare ancora un po’ di pazienza e poi sintonizzarci su Rai 2, a partire dalle 21.20, per goderci lo spettacolo.