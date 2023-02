Wanda Nara a Belve con Mauro Icardi: ‘Stiamo insieme’

Sta per tornare il pungente programma Belve! Al timone vedremo ancora una volta la giornalista Francesca Fagnani che abbiamo avuto modo di apprezzare anche alla co-conduzione della seconda serata di Sanremo. La prima puntata di Belve andrà in onda domani, martedì 21 febbraio in prima serata su Rai 2. Si, avete capito bene. Grazie all’ottima udienza di pubblico riscontrata nella passata stagione della trasmissione quest’ultima, si è guadagnata la prima serata di Rai 2. Cambia dunque l’orario ma non il format di Belve che vuole continuare ad essere pungente e talvolta scomodo con le interviste della Fagnani che non sono mai banali. In studio domani anche la chiacchierata coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, ecco qualche anticipazione di cosa vedremo.

Belve, anticipazioni 21 febbraio 2023: chi sono gli ospiti, interviste, arriva Anna Oxa

Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti di Belve

Tra gli ospiti in studio domani ci sarà anche Wanda Nara, al centro del gossip dal diverso tempo per via della propria relazione con Mauro Icardi. Il legame tra i due pareva essere caratterizzato da tradimenti e voci che inneggiavano alle separazione, ma adesso la storia sembra aver trovato la propria serenità. Attraverso una clip d’anteprima diffusa sui social, l’ufficio stampa della Rai ha dato ai telespettatori un piccolo assaggio di quanto andrà in onda domani e in particolare, nella clip, Wanda Nara ha raccontato alla Fagnani di essere felice al fianco del marito Icardi che, in occasione dell’intervista, l’ha accompagnata negli studi televisivi.

Le parole della showgirl

Nell’intervista la donna ha raccontato di aver chiarito con Icardi circa le voci che li vedevano separati, nonché i suoi nuovi e presunti flirt: ‘Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita’.