Rocco Casalino si racconta a Belve, dal rapporto con il padre al lavoro con Giuseppe Conte: l’intevista stasera

Stasera tra gli altri ospiti di Francesca Fagnani a Belve ci sarà anche il portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Un personaggio con il quale la giornalista si confronterà cercando di metterlo a nudo e, magari, spingendolo anche a raccontare aspetti più nascosti della sua vita. Una vita segnata da un padre alcolizzato che picchiava la mamma. Una storia delicata che ha segnato la vita di casalino, ex concorrente della casa del Grande Fratello, che ha superato i momenti bui ed è riuscito a fare carriera.

Chi è Rocco Casalino

Rocco è nato in Germania, da genitori immigrati italiani. Ma l’attaccamento all’Italia era troppo forte e, a un certo punto, sono tornati nella nostra Penisola, a Ceglie Messapica in Puglia. Casalino, però, non ha avuto un’infanzia serena a causa di un papà alcolizzato che usava violenza sulla mamma. Anni di angoscia vissuti in fuga da quell’uomo che quando rincasava rischiava di prendersela anche con il figlio e la figlia, che per sfuggire alle violenze si chiudevano insieme in bagno.

Una infanzia segnata da un padre alcolista

Una vita difficile anche quando il papà è morto a causa di un tumore. Per questo il portavoce di Giuseppe Conte ha scelto di fare un lungo percorso di psicoterapia, per buttarsi alle spalle il suo passato. Diplomato come tecnico commerciali si laurea in Ingegneria elettronica a Bologna, ma in seguito si specializza in Ingegneria gestionale.

Con il Grande Fratello arriva il riscatto

Arrivare al Grande Fratello è stata per lui l’occasione di dare una mano alla mamma che farlo studiare si era indebitata. Un obiettivo che Casalino ha raggiunto grazie ai gettoni di presenza. Grazie al reality Rocco ha ottenuto un grande consenso di pubblico e sceglie di diventare opinionista tv. Ma intanto porta avanti anche un’altra strada, quella da giornalista e diventa capo ufficio stampa del Movimento 5 Stelle del quale è ancora ora responsabile per la comunicazione. In questo ambito dal 2018 ha ricoperto anche il ruolo di portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi si è dedicato alla scrittura. Ha scritto un libro: ‘Il Portavoce’.