Chi è stato eliminato ieri sera tra Nikita, Oriana, Micol, Tavassi, Donnamaria, Antonella e Murgia al GF VIP? Concorrenti in nomination

Sembrava così lontana, ma la fine è quasi arrivata. E il Grande Fratello Vip tra poco più di un mese chiuderà le sue porte con il vincitore di questa edizione, la più lunga di sempre. Tra storie d’amore che nascono, incomprensioni, fraintendimenti ripetuti, misteri nel van e confronti accesi, il reality di Alfonso Signorini continua ad appassionare i telespettatori, quelli che da metà settembre seguono il programma e si sono affezionati ai concorrenti. Ora il gioco si fa sempre più difficile, la sfida è agguerrita. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 27 febbraio? Chi dei “vipponi” è stato eliminato definitivamente e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Chi è stato eliminato lunedì 27 febbraio al GF VIP

Dopo l’eliminazione, forse un po’ inaspettata, di Antonino Spinalbese, che è stato un protagonista di questa edizione, ben sette concorrenti sono finiti al televoto. E stiamo parlando di Edoardo Donnamaria, Tavassi, Nikita, Nicole Murgia, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e la discussa e chiacchierata Antonella Fiordelisi. Chi di loro ieri sera ha dovuto lasciare, e definitivamente, la casa più spiata d’Italia? Il pubblico, che resta sovrano, chi ha deciso di salvare? E chi, invece, è stato voluto fuori dal reality?

In aggiornamento

Il mistero del van, ultime news su Antonella ed Edoardo

Nella puntata del GF VIP si è parlato molto del van e di quelle chiacchiere ‘proibite’ che hanno visto protagonisti quattro concorrenti, tutti al televoto: Edoardo Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole Murgia. Cosa è successo quella sera, mentre tutti gli altri dormivano? Quali rivelazioni piccanti sono state fatte? E come avrà reagito Antonella Fiordelisi alle dichiarazioni del fidanzato?

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste ed è difficile da immaginare una puntata del GF VIP senza nomination, spesso teatro di scontri e polemiche. Chi dei concorrenti è stato salvato dai coinquilini e dalle opinioniste in studio? E chi, invece, è finito dritto al televoto e quindi a rischio eliminazione? La prossima puntata, lo ricordiamo, andrà in onda giovedì 2 marzo, in prima serata. E in diretta, su Canale 5!

In aggiornamento