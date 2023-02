Belve, chi sono gli ospiti di martedì 28 febbraio 2023: anticipazioni stasera

Presentatrice sagace alla quale non manca anche un pizzico di ironia, Francesca Fagnani, torna stasera alla guida di Belve, per confrontarsi con personaggi noti del mondo della politica, dello spettacolo, della cronaca e dell’attualità. Un appuntamento atteso quello di stasera, 28 febbraio, al quale è prevista la partecipazione di Carolina Crescentini, Massimo Giletti e Rocco Casalino.

L’intervista al portavoce dell’ex Presidente del Consiglio

Si tratta della seconda puntata del programma, che nel suo esordio ha visto un personaggio d’eccellenza della politica italiana, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, messo in difficoltà dalla domanda della Fagnani: “… se avesse un gilio gay?”. Una intervista che ha fatto parlare per giorni e giorni sulla posizione espressa da La Russa. E stasera per rimanere in ambito politico nel salotto della conduttrice di Belve siederà Rocco Casalino, portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e protagonista di alcuni reality.

Ospiti anche una dei protagonisti di Mare Fuori e un noto giornalista

Ma l’attenzione di tantissimi telespettatori sarà rivolta a una dei protagonisti della serie tv più amate del momento, Mare Fuori. La Fagnani, infatti, incontrerà Carolina Crescentini. Anche la presenza del giornalista Massimo Giletti riserverà, sicuramente sorprese. Il presentatore di Non è l’Arena dovrà ‘vedersela’ con un’agguerrita Francesca Fagnani. Probabilmente se ne vedranno delle belle…

L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata oggi, martedì 28 febbraio. Belve è un programma che nasce per accendere i riflettori su donne ambiziosi, forti, determinate, delle quali vengono messe in evidenza le storie di vita. Si tratta di una trasmissione ideata dalla presentatrice, Francesca Fagnani, con la regia di Duccio Forzano che sta riscuotendo i consenti del pubblico da casa, seppure nella prima serata è stata penalizzata dalla Champion League. Non resta, quindi, che sintonizzarci su Rai 2 intorno alle 21 e 15 per vedere come andranno le interviste/confronti della conduttrice con gli ospiti della serata.