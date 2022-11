Belve non va in onda giovedì: cosa è successo, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani nelle prossime puntate

Belve andrà in onda solo due volte questa settimana e non tre, come previsto da palinsesto. Francesca Fagnani rinuncia alla terza puntata del giovedì. Ecco cos sta succedendo, ma scopriamo anche quali saranno gli ospiti di queste nuove puntate!

Belve, il programma non andrà più in onda il giovedì

Cambio di programma per lo show della seconda serata di Rai2. Il programma di Francesca Fagnani diminuisce il numero di puntate settimanali, passando da tre a due. Andrà in onda solo il martedì e il mercoledì, mentre il giovedì non ci sarà più spazio per Belve.

La puntata del giovedì sarebbe stata cancellata perché il programma di Ilaria D’Amico, “Che succede di nuovo?”, sembra non riuscire ad ottenere gli ascolti necessari a trainare il programma della Fagnani che invece inizia spesso dopo la mezzanotte, anche se dovrebbe invece iniziare alle 23:45. Per ora non è una scelta definitiva, ma potrebbe diventarlo se non si riuscirà a far iniziare Belve all’orario prestabilito.

Belve, gli ospiti di questa settimana

Questa stagione sarà piena di ospiti pronti a raccontare la propria vita con risolvi inaspettati e domande “scomode” da parte della conduttrice Francesca Fagnani. Le protagoniste delle prossime puntate saranno quattro donne: martedì, dopo la messa in onda de Il Collegio, quindi alle 23:40 ci sarà Alessandra Celentano, dopo di lei sarà ospite Eva Grimaldi. Mercoledì, invece, per il secondo appuntamento, a partire dalle 23:05 ci saranno Alessandro Di Battista e Vera Gemma.