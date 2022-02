Belve, venerdì 18 febbraio 2022 torna il programma di Francesca Fragnani: anticipazioni e orario

Belve: è ufficiale, arriva il grande ritorno del programma di Francesca Fragnani. Enorme il successo del programma, motivo per cui la Rai ha deciso subito di riconfermarlo. Quando inizierà? Chi saranno gli ospiti? Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni disponibili!

Belve, la seconda edizione del programma di Francesca Fragnani

La prima puntata di Belve arriverà venerdì prossimo, il 18 febbraio 2022. L’orario è il consueto, la seconda serata, ovviamente sempre su Rai2. La nuova stagione di Belve sarà composta da 10 puntante, ciascuna con due ospiti: 20 interviste in tutto. Purtroppo non sappiamo ancora nulla degli ospiti di Belve, ma speriamo di poterli svelare al più presto. L’annuncio della nuova stagione è stato dato proprio da Francesca Fragnani tramite Instagram. Anche questa edizione si professa ‘spietata’: «E lei che belva si sente?» sarà proprio questa una delle domande poste agli ospiti. Ricordiamo che il programma è nato dalla passione per le interviste della Fragnani. Attendiamo trepidamente, quindi, il 18 febbraio per scoprire i primi ospiti.