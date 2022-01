Benedetta Parodi e Fabio Caressa: chi sono, età, lavoro, figli, ultime notizie, guadagno, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti, per un’emozionante intervista di coppia, anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Conosciamoli meglio!

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: chi sono, età, lavoro, figli

Fabio, è uno dei cronisti di calcio più attivi su Sky Sport. Mentre Benedetta – sorella della giornalista Cristina Parodi – si può considerare sia una food blogger (molto seguita sui social) ma anche conduttrice televisiva e performer nei suoi programmi tv. I due si sono sposati nel 1999 e ad oggi hanno ben tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Benedetta Parodi: chi è, età, lavoro, Instagram

Benedetta Parodi è nata il 6 agosto 1972 sotto il segno del Leone, ed è una famosa conduttrice italiana: amata soprattutto per Bake Off Italia – Dolci in forno in onda dal 2013 su Real Time. Si è laureata in lettere nel 1997 all’Università degli Studi di Milano e ha iniziato l’anno successivo la sua carriera televisiva.

Inizia come annunciatrice del tg a Studio Aperto ma è nel 2008 – abbandonato il mondo del telegiornale – che si scopre nelle vesti dei programmi di cucina. Inizia così con Cotto e Mangiato, nel 2011 inizia su la7 I menù d Benedetta che durerà fino al 2013 anno in cui inizierà Bake Off Italia.

Ha dichiarato di guadagnare più di Fabio – il marito – ma meno di Cristina – sorella e giornalista – nel lontano 2014.

Potete seguire Benedetta anche su Instagram al suo account @ziabene

Fabio Caressa: chi è, età, lavoro, Instagram

Fabio Caressa è nato il 18 agosto 1967 a Roma sotto il segno dell’Ariete. Il suo è uno dei volti più conosciuti nel mondo dello sport; telecronista e conduttore ha una lunga e brillante carriera nel mondo della televisione. Si è laureato in Scienze Politiche per poi esordire su Canale 66 al timone di programmi dedicati allo sport. Dal 2016 è direttore di Sky Sport 24.

Potete seguire Fabio anche su Instagram al suo account @fabiocaressareal