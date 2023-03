Benito Jacovitti, chi era il fumettista: età, carriera, biografia, moglie

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Denny Mendez a teatro con uno spettacolo e all’attrice Maria Grazia Cucinotta, anche Vittorio Sgarbi, Stefano Milioni ed Edoardo Colabelli che ricorderanno il grande disegnatore Benito Jacovitti a cento anni dalla sua nascita.

Chi era Benito Jacovitti, la biografia del disegnatore

Benito Jacovitti è nato a Termoli il 19 marzo del 1923 ed è morto a Roma il 3 dicembre del 1997. Lui è stato un grande fumettista, autore di personaggi dei fumetti come Cocco Bill e Cip l’arcipoliziotto, di romanzi grafici come Kamasutra e del celebre Diario Vitt. Ma non solo. Jacovitti è stato riconosciuto come uno dei più importanti autori di fumetti italiani del ‘900 grazie alla forma caricaturale dei suoi personaggi. Che, tra l’altro, sono stati protagonisti di caroselli televisivi negli anni ’60.

I suoi successi

Jacovitti, figlio di un ferroviere e operatore cinematografico, ha iniziato a mostrare interesse per i fumetti da piccolo. Nel 1939, ancora 16enne, ha esordito come autore: ha pubblicato vignette umoristiche, poi ha collaborato per anni con il Vittorioso e con diversi settimanali. Tra le sue opere più famose c’è l’interpretazione di Pinocchio. Negli anni ’60, tra l’altro, si è impegnato nelle pubblicità televisive: ha realizzato caroselli con alcuni personaggi come Coccobill e Zorry Kid. Nell’ultimo periodo della sua attività, invece, ha illustrato il libro Tredici favole da raccontare.

I suoi personaggi, i riconoscimenti

Il fumettista ha ottenuto molti riconoscimenti e premi importanti, dal Premio Yellow Kid al Trofeo di Palma d’Oro al Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera. Ma non solo. Il liceo artistico di Termoli, sua città natale, è intitolato proprio a lui. Tra i suoi personaggi, che è difficile riassumere in poche righe, ricordiamo:

Baby Rocket

Cip l’arcipoliziotto

Cocco Bill

Gallina

Gionni Galassia

Jak Mandolino

Po Corn

Tom Ficcanaso

Zagar

Zorry Kid.

La morte a Roma, la moglie

Jacovitti è morto a Roma il 3 dicembre del 1997, poche ore prima della moglie Floriana Jodice. Sappiamo che è stato seppellito nel cimitero del paese di Romola, San Casciano val di Pesa, Firenze, città d’origine della famiglia della compagna di una vita.