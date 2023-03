Denny Mendez: chi è, età, carriera, Miss Italia, oggi, altezza, film, figlia, marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alda D’Eusanio e Fabrizio Biggio, anche l’ex Miss Italia Denny Mendez, ora a teatro con una commedia dal titolo ‘Cose di ogni giorno’. Lei si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. E lo farà senza veli, maschere e freni.

Dagli esordi al debutto a Miss Italia di Denny Mendez

Denny Mendez (alta 178 cm) è nata a Santo Domingo il 20 luglio del 1978 ed è una nota attrice ed ex modella, eletta Miss Italia nel 1996 (prima miss di origine non italiana). Nata a Santo Domingo, all’età di 11 anni si è trasferita in Italia, a Montecatini Terme: qui ha iniziato gli studi come operatrice turistica, poi a 14 anni ha partecipato alle sue prime sfilate di abbigliamento. E nel 1996 ha vinto Miss Italia, classificandosi quarta a Miss Universo 1997. Da lì un successo dopo l’altro: ha intrapreso la carriera di modella, poi ha iniziato a recitare in film e fiction. Lei, infatti, è stata anche nel cast della soap opera Un posto al Sole e ha avuto una parte nel film Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh.

I suoi successi

La modella è stata anche protagonista del video Movidindi della cantante Ilaria Porceddu, mentre nel 2015 è stata impegnata a girare un video con Andrea Bocelli. Ha avuto una piccola parte nel film Speed Kills al fianco di John Travolta e ha lavorato come testimonial per una marca di orologi con Gerard Buttler. Insomma, un successo dopo l’altro e ora è a teatro con uno spettacolo da non perdere!

Chi è il marito Oscar, vita privata

Denny da anni, ormai, è al fianco di Oscar Generale. Dal loro grande amore il 9 settembre del 2016 è nata Nayara, venuta al mondo a Los Angeles.

Instagram di Denny Mendez

Denny Mendez ha un profilo Instagram e con l’account @denymendezde_ vanta oltre 50 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità.