Beppe Convertini a Unomattina in Famiglia al posto di Tiberio Timperi? Ultime novità

Nelle strategie televisive RAI, a sorpresa rientra anche il nome di Beppe Convertini. Forte del risultato, in termini di share, di Linea Verde, nel futuro del conduttore potrebbe esserci una promozione a Unomattina in Famiglia. Il conduttore pugliese sarebbe chiamato a sostituire Tiberio Timperi, che dall’autunno 2023 invece verrebbe spostato sul pomeriggio di Rai 1 per sostituire lo spazio lasciato libero da Serena Bortone.

Beppe Convertini a Unomattina in Famiglia

Per Convertini, si rivelassero vere le voci di corridoio interne alla RAI, sarebbe la fine dell’esperienza a Linea Verde. Infatti, il conduttore portava il timone del programma dal 2019, portando il format a ottimi risultati all’interno del primo canale dell’emittente pubblica. Dati così eccelsi che viale Mazzini ha pensato di affidargli un programma di punta, dove la sua esperienza lo porterà a sostituire Tiberio Timperi, giornalista che addirittura dal 2011 conduceva la trasmissione.

Tutto passa per i piedi di Tiberio Timperi

Le motivazioni di Beppe Convertini a Unomattina in Famiglia, sono diverse. La prima è diventata tema di questi giorni, ovvero i rapporti logori con il collega Gianni Ippoliti (con tanto di siparietto trash in onda). La seconda è legata a una strategia televisiva: serve un conduttore d’esperienza che possa sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1. Una scelta al momento obbligata, considerato come la RAI aveva sondato anche altri conduttori attualmente fuori dal mondo di viale Mazzini. La prima scelta dei dirigenti dell’emittente pubblica, a dire il vero, era caduta sulla speaker e conduttrice Rossella Brescia. La ballerina, forte del successo del morning show radiofonico Tutti Pazzi per RDS dal 2006, avrebbe visto la bussata di casa RAI alle sue porte. Un’offerta, però, al momento rifiutata: secondo i rumors, infatti, la conduttrice avrebbe preferito continuare a dare il suo apporto a RDS (ci collabora dal 2006) e soprattutto mantenere degli impegni che gli consentissero di continuare l’esperienza teatrale.