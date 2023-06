Nunzia De Girolamo su Rai 3? Ultime news e cosa potrebbe condurre

Dopo il successo di Ciao Maschio, per Nunzia De Girolamo diventano sempre più concrete le voci di un approdo su Rai 3. La conduttrice, ormai prossima alla conduzione di Estate in Diretta, potrebbe ottenere un programma in prima serata sulla terza rete della televisione pubblica. Un trasloco che non necessariamente, nel caso soprattutto della ex ministra, dev’essere vista come una retrocessione in casa RAI.

Nunzia De Girolamo a Rai 3: cosa sappiamo?

Le strategie in casa RAI guardano al pluralismo, cercando di portare una rivoluzione anche dentro Rai 3. Come storicamente sappiamo, il canale parlava principalmente agli elettori del Centrosinistra italiano. Ma dal 2023, almeno per i dirigenti di viale Mazzini, la linea editoriale del canale potrebbe virare verso un pluralismo più marcato, inserendo in prima serata una voce con alle spalle un’esperienza politica nel Centrodestra italiano (la De Girolamo ha vissuto l’esperienza di Forza Italia, Il Popolo della Libertà e una parentesi nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano).

Verso una nuova Rai 3

Nelle strategie RAI, come scritto in precedenza, non c’è una bocciatura di Nunzia De Girolamo. Dall’esperienza de Ballando con le Stelle, a viale Mazzini si sono resi conto di aver trovato una brillante e talentuosa conduttrice televisiva. Proprio in virtù di questo talento, sarà lei una delle persone che dovrà riempire il vuoto lasciato da Fabio Fazio su Rai 3. Infatti, nel programma che condurrà su quel canale e di cui ancora non si sa nulla, potrebbe essere destinata alla fascia del lunedì sera, confermando l’ipotesi di uno spostamento di Report alla domenica.

Cosa tratterà il programma della De Girolamo

Sul format, c’è ancora il massimo segreto. Secondo le nostre fonti, si potrebbe trattare di un approfondimento giornalistico, probabilmente legato a un talk serale per commentare le notizie del giorno o i fatti di grande attualità. La trasmissione potrebbe andare in onda già da ottobre 2023.