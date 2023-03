Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: età, lavoro, figli e vita privata

Beppe Fiorello, il noto attore e produttore cinematografico, nonché fratello di Rosario Fiorello, sarà ospite nel salotto di “Da noi a ruota libera”. Rilascerà un’intervista commovente a Francesca Fialdini in cui racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Parlerà di sua moglie Eleonora Pratelli e dei suoi due figli. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi è lei e tutto quello che sappiamo sulla sua vita.

Chi è Eleonora Pratelli: età e lavoro

Eleonora Pratelli è nata a Rimini il 29 aprile del 1971 sotto il segno del toro e oggi ha 51 anni. Non ama le luci dei riflettori ed è una persona molto riservata, per cui non si hanno molte informazioni sulla sua vita. Dalle varie interviste che ha fatto in compagnia del marito, è emerso, però, che ha avuto un’infanzia tremendamente difficile. Per la privacy della sua famiglia non ha mai raccontato i dettagli, ma ha dichiarato che ancora oggi si porta dietro molte ferite. Ha sempre avuto una grande passione per la moda e il beauty, tant’è che dopo anni di sacrifici ha aperto la sua agenzia in “Brand consulting” e una boutique Agency nel 1997. Si occupa di delineare strategie pubblicitarie innovative per moltissimi brand e di lanciare nuovi prodotti sul mercato grazie al profilo Instagram dell’agenzia, seguito da quasi 25mila persone:

L’amore con Beppe Fiorello

Beppe Fiorello e Eleonora Pratelli si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 e si son incontrati proprio sul posto di lavoro. Lui aveva richiesto una consulenza alla sua agenzia e tra i due è scoppiato subito l’amore. Pare che dopo la consulenza lui sia uscito e le abbia mandato un messaggio che recitava: “Sei la madre dei miei figli”. L’affinità tra loro è stata evidente fin dal primo momento e non si sono più lasciati. Dopo anni di convivenza sono convolati a nozze in una chiesa nello stato Vaticano nel 2010 e si sono giurati eterno amore.

Curiosità, figli e Instagram

Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello hanno dato alla luce due figli: Anita e Nicola, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Oggi vivono tutti assieme a Roma e sono una famiglia molto unita e felice. Lei è amante della cucina e degli animali. Ha un profilo Instagram privato e riservato a pochissimi intimi, ma nel profilo della sua agenzia appaiono molte foto di lei agli eventi in compagnia di volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo: