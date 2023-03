Noi siamo leggenda su Rai 2 con gli attori di Mare Fuori: quando esce, trama e anticipazioni. Nel promo della nuova serie televisiva, vediamo il volto di Giacomo Giorgio. Dopo l’esperienza di Ciro in “Mare Fuori”, potrebbe avere il ruolo di protagonista in questa nuova opera cinematografica della Rai. Ma non sarà il solo, che nel nuovo programma avrà avuto un’esperienza all’interno delle storie incentrate all’IPM di Napoli.

Noi siamo leggenda con Giacomo Giorgio

A far compagnia a Giacomo Giorgio, ci saranno anche le vecchie conoscenze di Nicolas Maupas e Valentina Romani. I tre torneranno con una serie televisiva su Rai 2, con il prodotto che è annunciato per il prossimo autunno 2023. Bisseranno il successo di “Mare Fuori”? Molto complesso, ma resta che i tre attori siano tra i più amati della serie (in particolare Giacomo Giorgio, nonostante sia risaputo come fosse il villain della narrazione).

Il promo di “Noi siamo leggenda”, è stato mandato in onda subito dopo la conclusione di Mare Fuori 3. Il racconto promette di girare intorno ai volti di Giorgio, Maupas e la Romani, per la felicità dei loro fan. La Rai prova a creare hype attorno a questa nuova serie televisiva, cercando di imitare la scia dei prodotti televisivi spagnoli, dove determinati attori sono stati utilizzati contemporaneamente in diverse serie come “La casa di carta”, “Elite” oppore “Vis a vis”.

La storia promette delle tinte più fantasiose in confronto alla narrazione di “Mare Fuori”, che anche se ugualmente rimarranno al centro della storia dei ragazzi con un passato e un’adolescenza difficile alle spalle. Una storia che potrebbe incuriosire il pubblico giovane della Rai, ma che vedrà conferma della cosa solo questo autunno. Infatti, nella storia i ragazzi potrebbero possedere dei poteri, sviluppati proprio a fronte dei loro problemi vissuti. Troppa fantasia rischia di bruciare una bella storia? Vedremo.