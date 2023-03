Giacomo Giorgio di Mare Fuori è fidanzato? Età e vita privata

È tutto pronto per una nuova puntata di C’è Posta per te condotta da Maria De Filippi. La puntata di stasera sarà molto speciale perché arriverà in studio su Canale 5 quasi tutto il cast di Mare Fuori, siete pronti ad una serata ricca di sorprese? Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Giacomo Giorgio che interpreta Ciro, ma cosa sappiamo di lui? Ecco tutto i gossip sulla sua fidanzata segreta.

Cosa sappiamo sull’attore Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio nasce a Napoli nel 1998 e ha 34 anni. La sua passione per la recitazione inizia quando ha soltanto 6 anni e interpreta Pulcinella in uno dei teatri di provincia. Da subito si dedica allo studio da attore e si trasferisce a Milano a 11 anni per studiare il metodo Stanislavskij. A Milano recita in varie compagnie teatrali e inizia un percorso di studi con Michael Margotta. Al termine del percorso, a 17 anni, si trasferisce a Roma. Giacomo debutta al cinema con “The Happy Prince”, di Rupert Everett, accanto a Colin Firth. Nello stesso anno recita nel film di Federico Moccia “Non c’è campo”, dopo poco in “I bastardi di Pizzofalcone 2″ e altri piccoli ruoli. Il successo arriva con la sua interpretazione di Ciro in Mare Fuori.

‘Ciro’ di Mare Fuori è fidanzato?

La domanda che tutti e tutte si fanno è: Giacomo Giorgio è fidanzato? La risposta potrebbe deludere, ma la verità è che nessuno lo sa. L’attore non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua vita privata e non c’è nessun sospetto dal mondo del gossip. Per questo, rimane un mistero.

Vita privata e Instagram

Giacomo Giorgio è davvero molto geloso della sua privacy, per questo presta la massima attenzione affinché non trapeli nulla sulla sua vita privata. Per quanto riguarda i suoi hobby, sappiamo che suona la chitarra e il pianoforte, ed è un grande appassionato di musica. Ha confessato anche di aver avuto seri disturbi d’ansia in passato, per questo ad oggi pratica lo yoga. Ha un profilo Instagram molto seguito su cui vanta oltre 1,2 milioni di followers.