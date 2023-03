C’è Posta per Te, chi sono gli ospiti di sabato 4 marzo 2023: arriva il cast di Mare Fuori

La morte di Maurizio Costanzo ha provocato uno stop a tutti i programmi condotti da Maria De Filippi compreso C’è Posta per te. Sabato prossimo, però, il programma tornerà in onda su Canale 5, visto che la puntata è stata registrata prima che la conduttrice fosse colpita dal lutto. Chi saranno gli ospiti di questo sabato 4 marzo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi saranno gli ospiti di C’è posta per te

Tra gli ospiti della serata ci sarà il cantante Tiziano Ferro e alcuni attori del cast di Mare fuori tra i quali: Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, rispettivamente Massimo Esposito, Ciro Ricci e Kubra Hailo nella fiction. Per questi ultimi si tratta della prima volta al people show condotto dalla De Filippi, mentre per il cantante si tratterà della terza partecipazione al programma.

Da lunedì è stato annunciato anche il ritorno di Amici e Uomini e Donne, alla cui guida si trova la moglie di Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio scorso a 84 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella tv, ma soprattutto nella sua famiglia. Ed è per rispetto ai familiari e soprattutto alla De Filippi che è stato cambiato il palinsesto della settimana appena trascorsa.

Ancora in forse la puntata domenica del talent show ‘Amici’

Al momento, però, resta ancora in forse la puntata domenicale, prevista per il 5 marzo, di Amici. Dovremo aspettare le prossime ore per sapere se questa domenica, 5 marzo il talento show andrà in onda o meno, visto che oltretutto si tratta di un appuntamento che segue il day time. Da venerdì scorso e per tutta la settimana Mediaset ha coperto gli appuntamenti con le trasmissioni condotte dalla De Filippi con film e serie tv. Un’assenza pesante per tutti gli appassionati di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te che restano in attesa del ritorno dell’amata conduttrice su Canale 5.