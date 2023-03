Beppe Fiorello, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata

Beppe Fiorello, il noto attore e produttore cinematografico, sarà ospite nel salotto di “Da noi a ruota libera”, dove rilascerà una toccante intervista a Francesca Fialdini. Parlerà a cuore aperto di sua moglie Eleonora Pratelli e dei suoi due figli. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita.

L’amore tra Fiorello e Eleonora Pratelli

Beppe Fiorello e Eleonora Pratelli si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 sul posto di lavoro. Lei nel 1997 ha fondato la sua Boutique Agency, cioè un’agenzia pubblicitaria che si occupa di consulenze d’immagine e posizionamento dei brand. In quegli anni, Fiorello fece una consulenza proprio con lei e ne rimase folgorato. Tant’è che, una volta uscito dal suo ufficio, le inviò un messaggio con scritto: “Sei la madre dei miei figli”. Potrebbe sembrare un po’ inquietante, magari era un po’ scherzoso, ma alla fine è stato davvero così. L’affinità tra loro è stata evidente fin dal primo momento e non si sono più lasciati. Dopo anni di convivenza sono convolati a nozze in una chiesa nello stato Vaticano nel 2010.

Chi sono i figli?

Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello hanno dato alla luce due figli: Anita e Nicola, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2005. La primogenita sta per compiere 18 anni, mentre il fratello ne ha circa 15. La famiglia vive stabilmente a Roma, sono molto uniti e si vogliono un gran bene. I figli non appaiono in nessuna foto dei genitori e sono sempre stati protetti dalla ferocia delle telecamere. Sono ancora piccoli, per cui non sappiamo se da grandi vorranno seguire le orme dei genitori, oppure prendere strade diverse.

Il rapporto tra Beppe Fiorello e i figli

Beppe Fiorello ha confessato in una recente intervista di aver avuto molto timore nel momento in cui è diventato padre, soprattutto per la prima volta. Il timore è aumentato quando ha scoperto che stava per diventare papà di una bambina. Nonostante la sua apertura mentale che l’ha portato ad essere il madrino del Pride lgbt+ in più occasione e a girare il film “Tutto il mondo è paese” sull’antirazzismo, vive nelle sue contraddizioni interne, perché? Con un po’ di vergogna ha ammesso di avere un problema di gelosia, sul quale ha dovuto lavorare molto: “Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio”. Insomma, a prescindere dal sesso di nascita e dal genere in cui poi si identificano i figli e le figlie, essere genitori è il mestiere più difficile del mondo.