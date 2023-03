Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: Silvio e Gemma, Lavinia ha scelto? Ultime news

Tutto pronto per la nuova registrazione di Uomini e Donne, vediamo insieme tutte le anticipazioni. Continua il dating show più famoso della tv condotto come sempre dalla bravissima Maria De’ Filippi. Le storie d’amore tra tronisti e corteggiatrici, e viceversa al femminile, appassionano ogni settimana migliaia di spettatori: litigi, baci bollenti, rotture, accuse, tradimenti, esterne e accesi dibattiti in studio. Tutto questo, da anni, è Uomini e Donne: un format che anche in questa edizione sta facendo molto parlare di sé. E oggi verranno registrate le nuove puntate. Cerchiamo dunque di saperne di più.

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne oggi 25 marzo 2023, cosa è successo

Oggi, sabato 25 marzo 2023, si registrerà la nuova puntata, o meglio le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalle indiscrezioni sappiamo che nel pomeriggio verrà girato tutto quello che poi vedremo, suddiviso nei vari appuntamenti quotidiani, grossomodo la prossima settimana. Ad essere girato dovrebbe essere infatti tutto quello che poi vedremo già a partire dal lunedì 27 e poi via via a seguire per il resto della settimana. Tra i temi più caldi ci sarà forse anche il trono di Lavinia? I rumors dicono di sì, anche perché la scelta ormai è attesa da tempo. E poi Silvio e Gemma: si parlerà anche di loro? Nelle ultime ore tra l’altro si è parlato di Sarah Altobello come possibile dama al trono over di Uomini e Donne: che ne pensate di questa eventualità?

Uomini e Donne, anticipazioni dal 27 al 31 marzo 2023: trono classico e over, spoiler. Lavinia ha scelto?

Ancora qualche ora e tutte le anticipazioni delle nuove puntate dovrebbero essere rivelate. A farlo, come sempre, sarà l’esperto autore e blogger Lorenzo Pugnaloni che nella sua pagina Uominiedonneclassicoeover ci racconta sempre in anteprima scoop e colpi di scena dei protagonisti di Uomini e Donne. A breve, dunque, ne sapremo di più sia per quanto riguarda il trono classico sia in merito al trono over. Dopodiché, a partire da lunedì, vedremo tutto in tv su Canale 5 nella consueta fascia del pomeriggio.

Carlo Alberto, chi è il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram (ilcorrieredellacitta.com)