Uomini e Donne, Sarah Altobello come dama del trono Over? Ultime news

Sarah Altobello ha preso parte all’edizione ancora in corso del Grande Fratello vip 7, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini. Ma, al termine di questa esperienza, l’ex gieffina si è detta già pronta a partecipare a un altro programma. Sembrerebbe infatti che la 34enne modella e influencer abbia fatto richiesta di partecipare come dama al trono over di Uomini e Donne.

La De Filippi non ha escluso la possibilità

L’influencer si è detta pronta a dare il via a una nuova esperienza televisiva, stavolta nel salotto di Maria De Filippi. Una possibilità che la conduttrice del dating show più seguito dagli italiani non ha escluso, per quanto sia rimasta sorpresa dalla richiesta.

Tra gli argomenti che ha voluto sollevare la modella c’è anche il suo rapporto con il giornalista Attilio Romita, un’amicizia che aveva preoccupato e anche irritato la futura moglie del giornalista, sul quale l’influencer ha speso alcune parole in un’intervista sottolineando: “Credevo di aver trovato una bella amicizia, ma poi ho capito che non è tutto ora quello che luccica”.

La Altobello sottolinea di non avere impegni sentimentali

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale la Altobello specificato di non aver alcuna relazione sentimentale, nonostante pare abbia ricevuto una proposta di matrimonio dal suo manager, Tony Toscano. Non manca, però si soffermarsi, ancora una volta, sull’esperienza vissuta nella casa più spiata dagli italiani, per sottolineare la sua amarezza nel non aver più avuto la possibilità di tornare nello studio del reality. Ad aver preso questa decisione sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi, anche se la modella precisa di non avere niente da recriminarsi visto che, a suo dire, avrebbe avuto un comportamento corretto e un linguaggio pulito. Il fatto di non aver potuto salutare i suoi compagni di avventura, il conduttore, le opinioniste e prendere parte alle puntante del GF vip dallo studio l’ha, evidentemente, mortificata.