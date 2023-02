Beppe Vessicchio, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin che porterà in studio alcuni ospiti davvero speciali. In questi giorni di lutto per la tv italiana a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo sono molti i servizi in suo onore che ne ricordano la memoria. C’è stato un vero e proprio sconvolgimento dei palinsesti, ma giorno dopo giorno si cerca di tornare alla “normalità”. Negli studi di Verissimo arriverà anche Beppe Vessicchio a rilasciare un’intervista sulla sua carriera e sulla storia della sua vita con sua moglie. Sapete chi è Enrica? Continuate a leggere, ve lo raccontiamo noi!

Chi è la moglie di Beppe Vessicchio

La moglie di Beppe Vessicchio si chiama Enrica, ma non le piacciono i riflettori, per cui non ha mai voluto parlare di sé e non si conosce la sua età, né si sa nulla di lei e della sua vita. Sappiamo soltanto che i due si sono conosciuti nel 1977, sono stati fidanzati per ben 12 anni e poi si sono sposati nel 1989, il loro amore solido dura ancora oggi. Il direttore d’orchestra ha dichiarato più volte di aver conquistato sua moglie grazie alla musica e la canzone simbolo del loro amore è “You got the friend” di James Taylor e lui suona sempre per lei, che è una grande amante della musica.

Enrica Mormile: età, lavoro, figli e vita privata

Enrica Mormile è originaria della Campania e ha circa 60 anni. Non si sa molto altro di lei, né sulla sua vita né sul suo lavoro. Sappiamo che appena ha incontrato Beppe Vessicchio i due si sono innamorati e lei è sempre stata una sua grande sostenitrice. Soprattutto all’inizio della carriera, quando suonare era difficile e lui ha ricevuto molte porte in faccia. Il loro amore li ha uniti e resi più forti. Hanno avuto una figlia di nome Alessia, che a sua volta ha avuto una figlia di nome Teresa. Beppe e Enrica sono diventati nonno e nonna e sono più uniti che mai mentre si prendono cura di Teresa.

Il rapporto tra Vessicchio e la moglie

Nonostante stiano insieme da oltre 40 anni si amano ancora e vanno d’amore e d’accordo. Vessicchio ha sempre dichiarato che sua moglie è sempre stata molto importante per lui e un gran punto di riferimento. I due si sono sempre sostenuti con molto affetto e dedizione. Una piccola curiosità è che è proprio la moglie Enrica a curare la lunga e folta barba del maestro!