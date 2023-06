Beppe Vessicchio ha figli? Età e vita privata

Anche oggi andrà in onda una replica di Verissimo condotta da Silvia Toffanin che porterà in studio alcuni ospiti davvero speciali. Arriverà anche Beppe Vessicchio, che si racconterà a cuore aperto sulla storia della sua vita con sua moglie Enrica, che ama moltissimo. Il maestro di musica ha figli? Ecco tutto quello che sappiamo!

La vita privata di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio ha conosciuto l’amore della sua vita da giovanissimo. La fortunata è Enrica Mormile, ma non le piacciono i riflettori, per cui non ha mai voluto parlare di sé per cui non si hanno molte informazioni su di lei. Sappiamo soltanto che è campana e ha circa 60 anni. I due si sono conosciuti nel 1977, sono stati fidanzati per ben 12 anni e poi si sono sposati nel 1989, il loro amore solido dura ancora oggi. Lei è sempre stata una sua grande sostenitrice. Soprattutto all’inizio della carriera, quando suonare era difficile e lui ha ricevuto molte porte in faccia. Il loro amore li ha uniti e resi più forti.

Beppe Vessicchio ha figli?

Beppe Vessicchio e Enrica Mormile hanno avuto una figlia di nome Alessia, che non ha mai voluto apparire davanti alle telecamere. Sembra che sia una donna molto riservata, che seguito tutt’altra strada rispetto al padre. Tuttavia, su di lui non si ha alcuna informazione e non ha neanche profili social. L’unica cosa certa è che è innamorata del suo compagno da molti anni e insieme hanno avuto una figlia di nome Teresa. Beppe e Enrica sono diventati nonno e nonna e sono più uniti che mai mentre si prendono cura della piccola nipotina.

Il rapporto tra Vessicchio e la figlia Alessia

Anche se Alessia non si è mai voluta mostrare, il papà Vessicchio ne ha sempre parlato con una grande sorriso stampato sulle labbra. La piccola gli ha reso la gioia di diventare prima padre e adesso anche nonno. Sembra che tra loro ci sia un ottimo rapporto. In una delle recenti interviste ha dichiarato: “La nostra famiglia è tutta al femminile. Gli unici uomini di casa siamo io e il gatto, che facciamo il compleanno lo stesso giorno!”.