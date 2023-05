Bianca Maria Berardi, chi è la ballerina: età, carriera, oggi, Ivan Cottini

La ballerina Bianca Maria Berardi sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In con il suo compagno di ballo Ivan Cottini. Si racconterà a cuore aperto e parleranno del loro progetto di danza. Siete curiosi e vorreste saperne di più anche su di lei? Ecco tutto quello che sappiamo sulla ballerina!

Chi è Bianca Maria Berardi?

Bianca Maria Berardi è una ballerina nata il 3 gennaio del 1974 e ha 46 anni, è nata e cresciuta a Urbino, ma adesso vive a Roma. La danza è la sua grande passione fin da piccolissima e all’età di 11 anni inizia una scuola di ballo che la tiene impegnata tutti i giorni, così sviluppa il suo talento. A soli 14 anni si trasferisce a Mantova, dove studia all’Università di Danza e Spettacolo diretta da Albachiara Lomellini e Monica Trevisan. Dopo il percorso biennale, a 16 anni, inizia a girare l’Italia per specializzarsi nella fenica Mattox: viaggia tra Milano, Bologna e Torino. Dopo qualche lavoro sul piccolo schermo, si dedica al lavoro di coreografa e insegnante di danza.

Vita privata: marito e figli

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, sappiamo soltanto che ha una famiglia a cui è molto legata, soprattutto al fratello e alla sorella. Da molti anni è sposata con un uomo dall’identità misteriosa. Sappiamo che si amano tantissimo e lei condivide molti scatti in sua compagnia, ma lui non ha social quindi non è possibile conoscerne nemmeno il nome. Hanno dato alla luce due figli: un maschio e una femmina. Seguiranno le orme della madre nel mondo della danza?

La carriera come ballerina e il rapporto con Ivan Cottini

La vita della ballerina è cambiata nel momento in cui ha incontrato e conosciuto Ivan Cottini. Lui è un ballerino molto stimato e conosciuto a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla. La malattia l’ha costretto in sedia a rotelle, ma questo non gli ha impedito di continuare a ballare. Con Ivan ha intrapreso un percorso in cui creano coreografie e ballano assieme, così che anche lui possa avere la possibilità di esprimersi pienamente nonostante la condizione fisica. Sono stata ospiti anche di Maria De Filippi ad Amici per lanciare un messaggio di speranza.