Blanca, anticipazioni 5 giugno 2023: replica o nuova puntata su Rai 1?

Buone notizie per tutti gli affezionati alla fiction Blanca, che ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e i suoi protagonisti carismatici: torna una seconda stagione ricca di novità e colpi di scena. Ma quando andrà in onda? E cosa succederà nella nuova stagione? Ecco tutte le anticipazioni sulla serie prodotta da Lux Vide e diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi.

Blanca in onda su Rai 1, sono repliche?

La seconda stagione di Blanca è attesa con grande entusiasmo dai fan della serie, che hanno seguito con passione le vicende di Blanca Fernando, la giovane cieca che diventa consulente della Polizia grazie alla sua intuizione e al suo coraggio. La fiction, trasmessa su Rai 1 nel 2022, ha ottenuto un enorme successo sia di pubblico che di critica, raggiungendo una media del 26% di share e vincendo prestigiosi premi, come il DQ Craft Award ai C21 International Drama Awards nel 2021 e il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista a Maria Chiara Giannetta nel 2022.

Le riprese della seconda stagione sono già terminate, ma la data di messa in onda non è ancora stata comunicata dalla Rai, che presenterà i palinsesti della prossima stagione a luglio. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Blanca 2 potrebbe andare in onda in prima serata tra settembre e ottobre 2023, ma non si esclude la possibilità di uno slittamento a dicembre o gennaio. Nel frattempo, i telespettatori questa sera, 5 giugno 2023, possono rivedere la prima stagione di Blanca, che viene replicata su Rai 1 dal 4 giugno.

Le anticipazioni sulla trama

La seconda stagione di Blanca promette di offrire nuove emozioni e sorprese ai fan della serie, che ritroveranno tutti i personaggi amati della prima stagione e ne scopriranno di nuovi. Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta) continuerà a lavorare come consulente della Polizia, affrontando nuovi casi e scoprendo nuovi segreti legati alla sua famiglia. La sua storia d’amore con l’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) sarà messa alla prova dall’arrivo di una nuova collega che farà ingelosire Blanca e dal ritorno di Sebastiano (Pierpaolo Spollon), il fratello del suo ex fidanzato morto in un incidente, che tenterà di conquistarla. Al suo fianco ci saranno sempre la sua amica Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo più importante nella sua vita, l’amica Stella (Federica Cacciola), il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci) e Linneo, il suo fedele cane guida.

La seconda stagione di Blanca sarà anche l’occasione per approfondire il passato di Blanca e conoscere meglio la sua famiglia, con l’introduzione di nuovi personaggi che le faranno scoprire delle verità inaspettate e la costringeranno a decidere chi vuole essere.

La tecnica dell’olofonia usata nella serie tv

Una delle caratteristiche distintive di Blanca è l’uso della tecnica dell’olofonia, che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano. Grazie a questa tecnica, lo spettatore può immergersi nel mondo di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo usando gli altri sensi. Basta usare delle semplici cuffiette per vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Blanca è stata la prima serie televisiva girata in olofonia, una vera e propria novità nel panorama della produzione audiovisiva italiana che ha contribuito al successo della fiction. Anche nella seconda stagione, la tecnica dell’olofonia sarà utilizzata per rendere ancora più avvincente e realistica la trama.

Dunque Blanca 2 si prepara a tornare su Rai 1 con nuove puntate che faranno emozionare e appassionare il pubblico. Una serie di qualità, originale e innovativa, che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori con la sua protagonista forte e sensibile, interpretata magistralmente da Maria Chiara Giannetta. Non resta che attendere la data di trasmissione per scoprire cosa succederà nella nuova stagione di Blanca. Stasera, intanto, via con le repliche!