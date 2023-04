Ciak si gira a San Felice Circeo: arrivano gli attori della serie tv Blanca

Le riprese della seconda stagione di Blanca si svolgono nella suggestiva cittadina di San Felice Circeo. La serie tv, record di ascolti in onda su Rai 1, con protagonista Maria Chiara Giannetta, hanno scelto la cittadina di mare in provincia di Latina per girare alcune scene della fiction. I residenti hanno assistito, in questi giorni, già ad alcune riprese visto che attori e operatori sono stati impegnati sul Lungomare di San Felice, ma anche in piazza Valenti e presso il faro Punta Rossa. Grande l’entusiasmo dei cittadini che hanno potuto incontrare per le strade cittadine non solo la protagonista Giannetta, ma anche altri componenti del cast, trai quali: Ugo Dighero, Sandra Ceccarelli e la giovanissima Sara Ciocca.

La scelta della città di San Felice Circeo per girare la fiction

San Felice Circeo, per l’occasione, veste i panni di uno scorcio di Liguria, dove è ambientata la serie televisiva che è tratta dal romanzo di Patrizia Rinaldi. Ed è Blanca la protagonista della fiction: una giovane consulente di polizia specializzata nella decodifica di file audio, divenuta cieca in giovane età. A lei verrà affidato il compito di risolvere difficili casi. Indagini alle quali si alternerà la vita sentimentale della protagonista.

La soddisfazione del sindaco Monia Di Cosimo

Il sindaco di San Felice, Monia Di Cosimo, ha espresso grande soddisfazione per la scelta della produzione di Blanca e ha sottolineato: ‘Come Amministrazione comunale intendiamo promuoverle e valorizzarle sempre più, certi di come il cinema e l’audiovisivo possano rappresentare un forte stimolo allo sviluppo locale, sia in relazione all’indotto economico che una produzione porta in città, sia per il ritorno d’immagine e dunque di promozione turistica’. È stato, infatti, anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale che è stato possibile la realizzazione del progetto, facendo in modo che il territorio pontino salga in vetrina anche come set cinematografico.