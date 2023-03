Blanca 2 su Rai 1, quando inizia: data di uscita, trama e anticipazioni

In tanti si chiedevano se la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, Blanca, avrebbe avuto una seconda stagione, E a novembre scorso sono iniziate le riprese a Genova, per rispondere alle richieste dei 5 milioni di telespettatori che hanno seguito la prima stagione.

Il ritorno delle vicende di Blanca Ferrando

Torneranno a breve su Rai 1, quindi, le vicende di Blanca Ferrando, la ragazza ipovedente che è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare consulente della Polizia. Blanca ha perso la vista in un incendio, quando era bambina, nel quale è morta la sorella maggiore.

La seconda stagione dovrebbe ripartire dall’ultima puntata del primo capitolo, nel quale Blanca ha rischiato di perdere la vita a causa di gocce che le stava somministrando di nascosto Nanni, che poi è stato scoperto essere Sebastiano. A salvare la ragazza è stato l’ispettore Michele Liguori che si è innamorato di Balnca, mentre è stato anche reso noto che la sorella è stata uccisa dallo zio.

Blanca corona il suo sogno di diventare consulente di Polizia

La trama della seconda stagione è stata presentata dalla protagonista che ha annunciato su Tv Sorrisi e Canzoni: “Nelle nuove puntate Blanca diventa ufficialmente consulente di polizia, specializzata nella decodifica e nell’interpretazione dei file audio, ed è un motivo di grande orgoglio. Sempre accompagnata dal cane Linneo, dovrà confrontarsi con l’ingresso di nuovi personaggi”.

La domanda che in tanti si stanno facendo è se sboccerà l’amore tra l’ispettore e la ragazza. Una risposta che i telespettatori riceveranno solo seguendo la fiction che, anche in questa occasione, darà un posto di primo piano al cane guida di Blanca, Linneo. Il cast è stato confermato, mentre le riprese sono state girate tra Roma e la Liguria. Ancora non è dato sapere quando la serie tornerà in tv. Bisognerà aspettare ancora un po’…