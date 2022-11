Blanca 2, quando va in onda la seconda stagione su Rai 1: cast, trama e anticipazioni

La Lux Vide ha reso noto che sono ricominciate le riprese di Blanca 2, la serie tv in onda su Rai 1. “Oggi è un gran giorno per Lux Vide. Inizio riprese per la seconda stagione di Blanca la serie. In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura”.

Novità per il prossimo appuntamento con la serie tv

È stata, quindi, proprio la casa di produzione a dare notizia ai numerosi fan della serie. Una notizia attesa dal pubblico di Giannetta che aspetta di conoscere quali vicende aspettano la protagonista nel prossimo capitolo di Blanca 2. Nonostante sia confermata la presenza della protagonista Maria Chiara Giannetta, mentre dei due co protagonisti, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, è certa la partecipazione del primo, ma non del secondo. Mentre per quanto riguarda la trama, vige il massimo riserbo da parte della produzione.

In attesa di rivedere Blanca il prossimo autunno, la sua protagonista vestirà i panni di Anna Della Rosa in Buongiorno mamma 2, accanto al marito di scena interpretato da Raoul Bova- Ancora incerta invece la sua partecipazione, come Anna Olivieri, alla prossima stagione di Don Matteo, visto l’intenzione di rinnovare la serie.