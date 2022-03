Blanco, chi è la nuova fidanzata Martina? Età, foto, Instagram, TikTok e vita privata della ragazza

Dopo la vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood e dopo aver scalato tutte le classifiche, ora Blanco, giovane cantante che ha stregato tutti con il brano ‘Brividi‘, si trova nel vortice del gossip. Il motivo? Pare si sia lasciato con la sua storica fidanzata Giulia. E pare abbia già una nuova ragazza, la misteriosa Martina.

Chi è la fidanzata di Blanco? Le foto insieme

Blanco e la fidanzata Giulia si sono davvero lasciati? Se lo chiedono i fan perché alcuni video, che risalgono alla notte del 28 febbraio, sono diventati virali perché il cantante è sì vicino a una ragazza, ma non è certo Giulia. Si trova a Milano, nella discoteca The Club, dove Irama ha festeggiato l’uscita del suo nuovo album e nell’area privé è stato paparazzato Blanco, al fianco di un’altra giovane. Il video è stato pubblicato su Instagram da Il Menestrello, che ha spiegato che il cantante di ‘Brividi’ starebbe frequentando Martina, una giovane tiktoker e ballerina, di cui al momento non si conosce altro.

A rendere tutto ancora più sospetto il fatto che Giulia, l’ex fidanzata, su Instagram abbia cancellato tutte le sue foto con lui: un modo per far capire che è davvero finita?

Chi è Giulia Lisioli?

Il nome dell’ex fidanzata (anche se ancora non è ufficiale) di Blanco è Giulia Lisioli. Di lei però non si conosce molto e sul suo conto non sono disponibili informazioni. E’ però iscritta a Instagram e questo dovrebbe essere il suo profilo ufficiale, dove ha cancellato tutte le foto con il cantante. E’ davvero finita la loro storia d’amore?